Avvelenamento cani a Petritoli

Nelle campagne di Petritoli è tornata la paura per i proprietari di cani a causa di un sospetto avvelenamento che ha colpito quattro animali domestici, costretti a ricorrere alle cure del veterinario. La situazione potrebbe essere connessa al ritrovamento di alcune polpette di carne avvolte da una polvere non identificata, ritrovate nei pressi di contrada Vermana.

I cani presi in cura non sembrano essere in pericolo di vita, ma le forze dell’ordine hanno avviato indagini e hanno repertato i bocconi di carne per analizzarli in laboratorio. Il Comune di Petritoli sta seguendo la vicenda e attende i risultati delle analisi per capire se emettere un’ordinanza per mettere in guardia la cittadinanza. L’avvelenamento attraverso pezzi di carne è uno dei metodi più diffusi per uccidere cani, gatti e altri animali.

Il sindaco Luca Pezzani ha dichiarato che il Comune condanna fortemente l’avvelenamento degli animali e farà tutto ciò che è nelle sue competenze per individuare e punire i colpevoli. Il Comune di Petritoli attende i risultati delle analisi per decidere se emettere un’ordinanza per avvisare la popolazione e prevenire altri casi analoghi.