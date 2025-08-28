Avvelenamenti nel bosco di Selene, allerta per animali a Lanusei

Negli ultimi tempi, si sono verificati sei casi di avvelenamento nel bosco Selene di Lanusei, coinvolgendo tre cani e tre gatti morti, mentre altri tre cani sono stati salvati dai veterinari. Questa situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i turisti, specialmente considerando che l’area è frequentata per attività all’aperto, grazie alla presenza del Parco Archeologico di Selene, con sentieri per il trekking, un parco giochi, un bar ristorante pizzeria e aree attrezzate per pic-nic.

Il nucleo cinofilo antiveleno del Corpo forestale ha proceduto alla bonifica della zona e ha avviato un’inchiesta, inviando un’informativa alla procura di Lanusei. Gli animali deceduti a causa dell’avvelenamento hanno subito prelievi di tessuti e organi, che saranno analizzati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per identificare la sostanza utilizzata nelle esche avvelenate. Le autorità si aspettano risultati da queste analisi, che potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini condotte dal nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale del Servizio territoriale CFVA di Lanusei.

La Forestale invita i proprietari di animali domestici a prestare particolare attenzione nella gestione dei propri animali nella zona, data la presenza di altre vittime di avvelenamento doloso.