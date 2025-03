Avrei colpito con forza

Le recenti parole di Giorgia Meloni riguardo al Manifesto di Ventotene hanno suscitato un acceso dibattito in Parlamento, con il commento di Fausto Bertinotti che ha dichiarato che, se fosse stato presente, avrebbe lanciato un oggetto contundente contro la premier. Durante un intervento su La7, Bertinotti ha affermato che la sua reazione sarebbe stata una protesta contro una “trasgressione” da parte di Meloni, sottolineando che un limite è stato superato e che non si può tollerare un certo comportamento in Parlamento.

Il commento di Bertinotti ha sollevato l’indignazione di membri di Fratelli d’Italia. Il deputato Paolo Trancassini ha definito le sue parole “di una gravità assoluta”, sostenendo che tali affermazioni giustificano la violenza e richiamano a frasi di un passato poco glorioso. Ha descritto il messaggio di Bertinotti come inaccettabile e da condannare, sostenendo che avvelena il dibattito pubblico.

Anche Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, ha criticato severamente Bertinotti, definendo le sue parole gravissime e notando l’assenza di una condanna da parte della sinistra. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha espresso preoccupazione per il clima politico attuale, evidenziando le aggressioni e le intimidazioni di cui sono vittime esponenti del centrodestra.

A commento della situazione, Meloni ha affermato di aver provocato “reazioni parossistiche” dalla sinistra, mentre Palazzo Chigi ha successivamente smentito alcune interpretazioni. La tensione resta alta, con lo scontro tra le diverse parti politiche che continua a caratterizzare il dibattito pubblico in Italia.