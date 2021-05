La vittoria di Sangiovanni nella categoria canto ad Amici non ha messo d’accordo proprio tutti. L’ex professionista di Amici, Fabrizio Prolli in una diretta ha rivelato che lui avrebbe voluto veder trionfare Aka7even.

“Che ne penso che Aka e Deddy non abbiano vinto nulla? Nelle gare c’è un vincitore. Penso che loro siano comunque molto contenti visto il successo dei loro pezzi. Io sono un fan di Aka7even, per me avrebbe dovuto vincere lui il girone del canto. Un po’ me l’aspettavo che non avrebbe vinto completamente lui, ma lo desideravo. – riporta blogtivvu -Perché secondo me Aka7even è un cantante che ti può stupire, oltre che a fare barre canta anche molto bene”.

Al di là dei gusti personali la vittoria di Sangiovanni riflette il volere del pubblico, i suoi 2 singoli sono entrambi in top 10 della Fimi (e presto debutterà anche Malibù).

Le facce afflitte di Aka e Deddy che si vedono sfumare tutti i premi NON CE LA FACCIO #Amici20 pic.twitter.com/o20v7ECNPV — sil 💫 (@sil_smil) May 15, 2021

Vabbè Aka non avrà vinto premi ma intanto il contratto con la casa discografica più famosa al mondo ce l’ha lui. #amici20 — let me adore h&l²⁸🍓 (@advorelou) May 15, 2021

L’opinione sulla vittoria di Giulia.

“Secondo me Giulia è una ballerina brava e preparata. Sono felice che abbia vinto il programma una ballerina donna. Io penso che il fatto che abbia vinto Giulia è un messaggio di una ragazza che ha diciotto anni e che fino a qualche mese fa non faceva altro che studiare.

Studiare è un messaggio positivo per tutti i ragazzi. – ha continuato l’ex marito di Veronica Peparini – Alessandro é bravissimo e lavorerà tantissimo, come lavorerà anche Giulia. Ma che abbia vinto un’allieva e non un professionista è una cosa bellissima! Alessandro era un professionista prima e lo é anche ora. Come messaggio di programma si è tornati a quello di anni fa, una ragazza che entra allieva e finisce professionista.

Giulia ha vinto Amici con Veronica Peparini, quindi è andata alla grande. Se non c’era Veronica Peparini credo che Giulia forse non avrebbe vinto, perché Veronica ha cucito su Giulia dei vestiti pazzeschi!”

La prima ballerina donna nella storia di Amici a vincere il programma.

Stra felice per Giulia, se lo merita.#Amici20 pic.twitter.com/55vUIXGMI1 — Cside🌊 (@___DoubleC) May 15, 2021

