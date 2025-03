avrebbe dovuto sposarsi fra pochi giorni

L’influencer e stilista cilena Javiera Ortiz, 34 anni, è tragicamente morta a pochi giorni dal suo matrimonio, investita da un peschereggio mentre praticava surf sulla spiaggia di Rinconada a Tauca, in Cile. L’incidente è avvenuto il 21 febbraio, quando Javiera, immersa nella sua passione, è stata travolta da un’imbarcazione che non ha notato la sua presenza. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente i suoi seguaci, affezionati non solo alle sue creazioni ma anche al suo amore per la natura.

Javiera si era trasferita nella regione centrale del Cile, a Cobquecura, per vivere con il fidanzato e dedicarsi al surf, una pratica che le dava gioia e libertà. Il giorno dell’incidente, un peschereccio condotto da un uomo di 60 anni ha colpito la tavola da surf di Javiera, rendendo necessaria la sua immediata ospedalizzazione, ma purtroppo le ferite sono state fatali. Le autorità hanno avviato un’indagine, e il conducente del peschereccio è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione, in attesa di un processo.

La comunità locale ha reagito con sgomento, evidenziando l’importanza della sicurezza in acqua e la necessità di maggiore attenzione da parte di chi guida imbarcazioni. Molti hanno reso omaggio a Javiera, ricordandola come una persona vivace e appassionata. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla regolamentazione della navigazione nelle aree frequentate da bagnanti e surfisti, e le autorità stanno valutando la possibilità di introdurre nuove misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro.