Avrebbe deciso di porre fine alla sua vita

Il tiktoker 21enne Davide Garufi sarebbe venuto a mancare il 19 marzo a Sesto San Giovanni, dove abitava. La notizia, emersa dai social, ha sconvolto il web. Garufi si sarebbe tolto la vita per motivi ancora da chiarire, e al momento i Carabinieri stanno indagando su possibili episodi di bullismo che potrebbero aver contribuito a questa tragica decisione.

Davide era noto su TikTok dal 2020 per i suoi video ironici e coinvolgenti. Nonostante la sua popolarità, sono emerse voci di episodi di bullismo online, forse legati alla sua identità di genere. L’indagine si concentra su queste dinamiche, dato che Garufi riceveva frequentemente commenti negativi e insulti su aspetti personali.

La tragedia ha suscitato reazioni scioccate sui social, con alcuni utenti che si assumono la responsabilità della sua morte, scrivendo frasi come “è colpa nostra”. Tuttavia, ci sono anche commenti di odio, come chi afferma “ha fatto bene”, dimostrando mancanza di rispetto e compassione per il giovane, che aveva solo 21 anni.

Oltre alla sua attività come content creator, Davide lavorava anche come commesso in un centro commerciale, dove era riconosciuto dai clienti per la sua presenza su TikTok. La sua popolarità, purtroppo, ha portato a spiacevoli conseguenze, con episodi di odio che hanno segnato la sua vita. La situazione rimane delicata mentre cercano di fare luce su un caso così complesso e tragico.