avrebbe compiuto un atto estremo

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la tragica scomparsa dell’attore ceco Karel Heřmánek, che si sarebbe suicidato in un poligono di tiro nei pressi di Příbram, nella Repubblica Ceca. La notizia, confermata da fonti locali e dalla polizia, ha sconvolto non solo i fan, ma anche i colleghi e amici dell’attore, noto per le sue interpretazioni in film di successo come “I sogni proibiti” di Karel Kachyňa e “Give the Devil His Due”.

La portavoce della polizia, Barbora Schneeweisová, ha riferito che la vittima si è sparata, ma ulteriori dettagli non possono essere divulgati poiché le indagini sono ancora in corso. Nonostante la riservatezza inizialmente mantenuta dalle autorità, Karel Heřmánek è stato identificato rapidamente grazie a indiscrezioni nei media. La sua morte ha scosso il panorama teatrale e cinematografico della Repubblica Ceca, dove Heřmánek era un personaggio di spicco.

In suo onore, è stata organizzata una commemorazione al Teatro Bez zábradlí, una struttura da lui fondata, che ha visto la partecipazione di numerosi amici e colleghi. Durante l’evento, sono state esposte fotografie dei ruoli più significativi della sua carriera. Karel Heřmánek era un nome conosciuto non solo in patria, ma anche all’estero, grazie a film acclamati come “Kolya”, candidato all’Oscar, e opere come “Divided We Fall”, “Stalingrad” e “Moby Dick”.

L’attore, che aveva anche prestato la voce al personaggio del diavolo in film d’animazione, era molto rispettato nel settore. Ricordi affettuosi sono stati condivisi da Milan Šteindler, suo collega che ha evocato momenti trascorsi insieme sul set di “Stalingrad”, sottolineando l’umorismo e il carisma di Heřmánek. Purtroppo, si è appreso che Heřmánek aveva sofferto di nevralgia del trigemino negli ultimi mesi, una condizione dolorosa che può causare anche paralisi facciale, suggerendo che il suo dolore potesse aver contribuito alla sua tragica decisione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti e nell’industria cinematografica ceca.