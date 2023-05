AVIWIS Cavo iPhone Corto 50CM 2Pezzi [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 14/13/12/11 Pro Max/XS/X/XR/8/8 Plus/7/7Plus/6s/6s Plus/6/5s/SE 2020

Dal marchio

Alta qualità, alta efficienza, innovazione di alta qualità è il motto di AVIWIS.

Fornire ai clienti il miglior servizio è lo scopo di AVIWIS.

Abbiamo sempre cercato un bel design, una qualità superiore e un pacchetto privo di frustrazioni, con i quali abbiamo ottenuto il miglior supporto clienti.

In qualsiasi momento, ascolteremo le tue richieste e ti offriremo una vita più efficiente e conveniente.

Vendita a Caldo

Super Conveniente

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23 x 12,5 x 1 cm; 20 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 giugno 2022

Produttore ‏ : ‎ AVIWIS

ASIN ‏ : ‎ B0B2W43PQ8

Numero modello articolo ‏ : ‎ A001-GR

[Perfetta Compatibilità] La cavo Lightning compatibile con iPhone 14 Pro/14 Pro Max/14 mini/13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/11/11Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8 Plus/8/7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5/SE ecc.

[Lunghezza Perfetta] Lunghezza perfetta cavo iPhone 0.5M sono comodi da usare quando si è a letto, in auto o in ufficio. Questi Cavi iPhone resistenti e privi di grovigli sono ideali per una varietà di esigenze.

[Materiali di Qualità Superiore] Il Filo cavi iPhone materiale di nylon è più forte e flessibile, sopporta oltre 10.000 flessioni e protegge contro l’usura di giorno in giorno. The aluminum connector is robust enough and remains in good condition for a long time.

[24 Mesi di Garanzia] i prodotti AVIWIS Caricatore iPhone offrono garanzia di 24 mesi e garanzia di soddisfazione al 100%. Se avete domande o suggerimenti, non esitare a ottieni un aiuto competente ed efficiente da noi.

€9,99