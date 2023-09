Avio, lunedì i risultati dell’inchiesta su Vega-C. Lancio Vega il 6 ottobre

– Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che la Commissione d’Inchiesta Indipendente incaricata di analizzare i risultati della prova statica di accensione del motore Zefiro 40 del lanciatore Vega-C, avvenuta il 28 giugno 2023, condividerà i suoi risultati lunedì 2 ottobre 2023 alle 12.30 CEST nel corso di un briefing online con i media, preceduto da un comunicato stampa di ESA e della stessa Avio.

Il prossimo lancio di Vega è previsto per venerdì 6 ottobre 2023 alle 22:36. ora locale 7 ottobre, alle 01:36 UTC, dallo spazioporto europeo in Guyana francese. La missione, denominata VV23, metterà in orbita eliosincrona un satellite principale THEOS-2, un secondo satellite FORMOSAT-7R/TRITON e dieci satelliti ausiliari trasportati sull’innovativo sistema di dispiegamento Small Spacecraft Mission Service SSMS.