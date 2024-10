Avio, l’ultimo test del motore Zefiro 40 apre la strada a Vega-C

Oggi è stata testata con successo, per la seconda volta, una versione riprogettata del motore a propellente solido Zefiro-40, che costituisce il secondo stadio del lanciatore Vega-C, presso il banco di prova di Salto di Quirra in Sardegna. Questo secondo test segue la prima accensione avvenuta a maggio 2024 e conclude la fase di qualifica per il nuovo design dell’ugello. Le analisi iniziali post-test indicano che la nuova progettazione dell’ugello e il motore hanno operato come previsto. Gli ingegneri stanno ora valutando le performance del motore. A differenza del test precedente, eseguito a elevata pressione e per un tempo di combustione limitato, l’odierno test è stato condotto a pressione inferiore ma per un periodo di combustione più lungo, in conformità con le specifiche.

Questi test rappresentano una prassi standard per la preparazione dei motori a propellente solido e sono fondamentali per consentire il ritorno al volo di Vega-C entro la fine del 2024. Lo Zefiro-40 è un motore di 7,6 metri di lunghezza, caricato con oltre 36 tonnellate di propellente solido, ed è uno dei tre stadi a propulsione solida utilizzati nel sistema di lancio Vega-C. Per il test, il motore è stato installato su un banco di prova orizzontale, sviluppato e prodotto da Avio presso il suo stabilimento di Colleferro, vicino Roma.

Vega-C rappresenta un’evoluzione della famiglia di razzi Vega, specializzati nel mettere in orbita satelliti per l’osservazione della Terra. Il primo razzo Vega è stato lanciato nel 2012 e ha realizzato 22 voli in 12 anni, con l’ultimo che ha avuto luogo il 4 settembre, portando in orbita il satellite Sentinel 2C. Vega-C è progettato per raccogliere l’eredità di Vega, garantendo all’Europa un accesso spaziale indipendente e versatile e integrando la famiglia di razzi Ariane. Questo lanciatore offre prestazioni migliorate e capacità di carico superiori, operando dal Centro Spaziale Europeo in Guyana Francese, nello stesso sito di lancio di Vega. Inoltre, Vega-C introduce due nuovi stadi a propulsione solida, uno stadio superiore migliorato e un nuovo fairing, insieme a nuove infrastrutture a terra, supportando così nuove opportunità di missione.