Avio, conclusa inchiesta su VV22: prossimo volo Vega C entro fine 2023

– Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che la Commissione di Inchiesta Indipendente IEC composta da ESA e Arianespace ha completato i suoi lavori, concludendo che la causa del fallimento del volo VV22 è stata un graduale deterioramento dell’ugello del motore Zefiro 40.

La vicenda riguarda il secondo lancio di Vega C missione VV22, ovvero il primo volo commerciale, che a dicembre non è andato a buon fine.

La Commissione ha anche fornito una serie di raccomandazioni per garantire il ritorno in sicurezza al volo in tempi brevi e l’affidabilità del lanciatore Vega C nel lungo periodo con un portafoglio di 14 voli 12 Vega C e 2 Vega.

Arianespace ha aggiornato il programma di lanci per assegnare un volo a uno dei due lanciatori Vega rimanenti con una data di lancio prevista entro la fine dell’estate 2023, prevedendo il prossimo volo di Vega C entro la fine del 2023.

Gli eventuali effetti delle raccomandazioni fornite dalla IEC sono attualmente oggetto di analisi e saranno contenuti nei risultati economici del 2022 che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione convocato per il 13 marzo 2023, si legge in una nota nota dell’azienda di Colleferro.