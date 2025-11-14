Avimec Modica sfida la capolista Bcc Tecbus in Puglia

L’Avimec Modica si prepara a una difficile trasferta in Puglia per affrontare la capolista Bcc Tecbus, nella quarta giornata del girone Blu del campionato di serie A3. La partita si svolgerà domenica alle 17 presso il “PalaGrotte” di Castellana, un incontro che si preannuncia molto impegnativo per la squadra di coach Distefano.

Nonostante la forza dell’avversario, i biancoazzurri hanno lavorato duramente in settimana e sono consapevoli delle capacità di Castellana, che ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica. La sfida riveste un’importanza particolare per Checco Barretta, che incontra non solo un ex squadra, ma anche suo fratello Gianmarco.

Barretta ha dichiarato di aver superato un problema fisico che lo ha limitato all’inizio della stagione e ora è determinato a tornare in forma per aiutare la squadra. “Tornare a Castellana sarà emozionante – ha detto – conosco molti dei ragazzi avversari e non vedo l’ora di affrontarli, soprattutto di incontrare mio fratello per la prima volta da avversario”.

Il lavoro analitico sulle squadre avversarie è stato svolto da Alessandra Oggioni, scoutman all’esordio in un campionato maschile. Oggioni ha sottolineato la qualità di Castellana ma ha espresso la convinzione che Modica sia pronta ad affrontare la sfida.

“Siamo consapevoli delle difficoltà, ma entreremo in campo con entusiasmo e la determinazione di migliorare dopo l’ultima partita”, ha concluso Oggioni, evidenziando i progressi della squadra.