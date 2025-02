Aviaria, si può fermare con onde elettromagnetiche

Secondo una ricerca dell’Elt Group, le onde elettromagnetiche possono ridurre l’infettività del virus H5N1 dell’aviaria del 94%. L’influenza aviaria colpisce principalmente gli uccelli e deriva da ceppi di virus influenzali di tipo A, prevalentemente presenti nei volatili selvatici migratori come anatre e oche. Questi uccelli possono essere portatori del virus senza mostrare sintomi, e negli allevamenti, dove gli uccelli sono a stretto contatto, il virus può diffondersi rapidamente, generando epidemie gravi. La trasmissione avviene principalmente attraverso feci, secrezioni respiratorie e contatto diretto con piume o carne infetta, nonché tramite oggetti contaminati come gabbie e attrezzi.

Sebbene l’aviaria sia principalmente un problema per gli allevamenti di pollame, ci sono rari casi di trasmissione all’uomo, che si verifica principalmente per chi ha contatti diretti con uccelli infetti, come allevatori, veterinari o persone che manipolano carne cruda. Negli esseri umani, l’infezione può manifestarsi con sintomi simil-influenzali, inclusi febbre alta, tosse e dolori muscolari, con possibili complicazioni gravi come polmonite.

Lo studio, riportato su Nature – Scientific Reports, intitolato “L’irradiazione a microonde inattiva efficacemente il virus dell’influenza aviaria A(H5N1) trasmesso per via aerea”, descrive come il virus sia stato esposto a microonde da 8 a 16 GHz per 10 minuti. Gli emettitori di microonde, progettati per ambienti a rischio come gli allevamenti di pollame, potrebbero rappresentare un nuovo metodo non chimico per contenere la diffusione dell’influenza aviaria.