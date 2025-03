Aviaria nei gatti: le preoccupazioni di Matteo Bassetti e la polemica su Robert F. Kennedy Jr.

Preoccupazione a New York per la morte di due gatti domestici a causa del virus dell’influenza aviaria H5N1. Matteo Bassetti, infettivologo, ha espresso timori sull’evoluzione del virus e sulla possibilità di una nuova pandemia. I gatti sono stati trovati in una zona residenziale, e uno di essi è deceduto dopo aver mostrato severi sintomi respiratori. Sebbene il Dipartimento della Salute di New York indichi un basso rischio per la popolazione, stanno monitorando con attenzione la situazione, dato che l’H5N1, solitamente trasmesso dagli uccelli, ha mostrato capacità di infettare anche mammiferi.

Bassetti ha evidenziato il legame tra gatti e uomini, considerandolo un potenziale rischio in caso di mutazioni del virus. Ha richiamato l’attenzione su precedenti avvertimenti di esperti che hanno esortato a strategie di prevenzione più incisive e alla disponibilità rapida di vaccini efficaci. Inoltre, ha criticato Robert F. Kennedy Jr., segretario della salute dell’amministrazione Trump e noto attivista antivaccinista, per le sue dichiarazioni contro le vaccinazioni degli animali, definendolo “il peggior ministro della salute della storia degli Stati Uniti”. Secondo Bassetti, le teorie di Kennedy, prive di basi scientifiche, rappresentano un pericolo per la salute pubblica. In conclusione, Bassetti ha sottolineato la necessità di una guida chiara e scientificamente fondata per affrontare minacce infettive emergenti come l’aviaria.