Aviaria e pinguini: un virologo italiano viaggio in Antartide avvisa il mondo di un nuovo pericolo

I virus rappresentano una minaccia globale, e la comunità scientifica sta indagando le cause e la diffusione delle malattie, come l’aviaria. Recentemente, un team di ricercatori italiani ha concentrato la propria attenzione sull’Antartide, un ecosistema fragile, per studiare la circolazione del virus H5N1 tra le popolazioni di pinguini. La missione, organizzata dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie su richiesta dell’ENEA, aveva come obiettivo la verifica della presenza del virus nelle colonie di pinguini vicino alla Stazione Mario Zucchelli.

Nonostante le condizioni estreme, i ricercatori hanno raccolto campioni biologici da oltre 250 animali su un’area di circa 400 km. I primi risultati non hanno mostrato la presenza del virus, ma la minaccia di un’introduzione rimane alta, specialmente considerando il crescente turismo, il cambiamento climatico e la migrazione degli uccelli, che potrebbero alterare l’equilibrio ecologico del continente. L’influenza aviaria è nota per la sua adattabilità e diffusione tra le popolazioni aviarie; pertanto, i ricercatori non possono sottovalutare il rischio di una futura diffusione.

Gli uccelli migratori, percorrendo grandi distanze, possono trasportare il virus, mentre le basse temperature dell’Antartide consentono al virus di sopravvivere in modo prolungato. La missione ha permesso di effettuare test sul campo, riducendo tempi e rischi. Sebbene i risultati iniziali siano rassicuranti, il monitoraggio delle colonie di pinguini deve continuare, coinvolgendo eventualmente altre nazioni che operano in Antartide.