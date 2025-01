Aviaria, come proteggere cani e gatti a partire dall’alimentazione: i consigli dell’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha dichiarato che, sebbene il rischio di contagio da influenza aviaria per gatti e cani sia considerato basso, non è possibile escluderlo completamente. In particolare, gli animali domestici che vivono in contatto con uccelli infetti possono essere a rischio di infezione. Questo avviso è emerso dopo il caso di un gatto contagiato dall’aviaria nella provincia di Bologna.

Per ridurre il rischio di contagio, l’Iss offre alcuni suggerimenti pratici per i proprietari di animali domestici. È fondamentale evitare il contatto tra i propri animali e gli uccelli selvatici, sia vivi che morti, soprattutto in aree dove è stata segnalata la presenza del virus aviario. Questa precauzione diventa ancora più necessaria in periodi in cui si osserva una maggiore circolazione del virus tra gli uccelli.

Inoltre, l’Iss consiglia di prestare particolare attenzione a ciò che si offre come cibo agli animali domestici. È sconsigliato alimentare gatti e cani con carne cruda o altri prodotti di origine animale, come visceri, provenienti da allevamenti non controllati, specialmente nei periodi di diffusione del virus. Queste misure possono aiutare a proteggere non solo la salute degli animali domestici, ma anche prevenire possibili trasmissioni all’uomo.

Le raccomandazioni dell’Iss sono particolarmente rilevanti in un contesto di aumento dei casi di influenza aviaria tra gli uccelli e la necessità di garantire la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. I proprietari di animali domestici sono invitati a rimanere informati e vigili riguardo a queste problematiche.

In sintesi, mentre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ai gatti e ai cani rimane relativamente basso, le precauzioni suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità sono importanti per minimizzare ulteriormente il pericolo, specialmente per coloro che vivono in aree a rischio. È essenziale adottare buone pratiche di igiene anche nella gestione della dieta degli animali domestici, per garantire la loro salute e il loro benessere.