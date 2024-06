“Aveva ragione Fedez” Chiara Ferragni ai ferri corti anche con lei, l’imprenditrice digitale sempre più sola

Rumors su una presunta lite molto accesa tra le due influencer stanno facendo chiacchierare i fan e i follower delle due splendide reginette dei social. Nelle ultime ore, infatti, i social media di Chiara Ferragni e Chiara Biasi hanno suscitato diversi sospetti. Pare proprio che le due influencer potrebbero aver avuto un litigio ultimamente. Come sarebbe accaduto?

Negli ultimi sei mesi, Chiara Ferragni è stata praticamente e costantemente al centro dell’attenzione mediatica. A livello sia professionale che personale, lo sappiamo molto bene, l’imprenditrice digitale ha affrontato periodi alquanto difficili (per dirla eufemisticamente).

Eppure, recentemente sembra aver voltato pagina, tra qualche gossip su un suo ipotetico flirt e una ritrovata serenità insieme ai figli su cui, però, non si dovrebbe scommettere neanche troppo. Possiamo dire che, gradualmente, l’influencer sta cercando di riprendersi e di superare il passato, nonostante il dolore per la fine del suo matrimonio con Fedez sia ancora molto vivo.

Attualmente, Chiara Ferragni si trova in Sicilia per un weekend di relax. Ha partecipato al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, condividendo sui social i momenti più belli dell’evento. Tuttavia, è accaduto qualcosa che ha catturato l’attenzione di tutti. Tutto è iniziato quando sui profili di Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono apparse delle storie enigmatiche. Gli utenti più curiosi hanno subito ipotizzato che le due amiche di lunga data avessero avuto un duro confronto. Al momento, né Ferragni né Biasi hanno commentato i rumors, e rimangono le voci a riguardo.

Intanto, Ferragni sta per tornare a Milano, dove la aspettano i suoi figli. Ma gli scoop non finiscono qui. Pare sia stata lei a chiedere il divorzio da Fedez, e sembra che i due stiano procedendo verso una separazione consensuale. Siamo davvero al capitolo finale per i Ferragnez? Tutto da vedere quando le carte e le decisioni arriveranno concretamente in un’aula di tribunale.