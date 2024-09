Aveva protetto una donna durante una rapina

Un tragico evento si è verificato a Mestre, in provincia di Venezia, dove Giacomo Gobbato, un giovane di 26 anni, è morto dopo essere stato accoltellato da un uomo durante un tentativo di rapina. L’aggressione è avvenuta la sera del 20 settembre, nei pressi del liceo artistico in Corso del Popolo. Giacomo e un amico, Sebastiano, hanno notato un uomo intentato a derubare una donna e, nel tentativo di intervenire, sono stati attaccati dal rapinatore, il quale ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. Gobbato è stato tra l’altro ferito mortalmente all’addome, mentre il suo amico ha riportato ferite a una gamba.

Dopo l’aggressione, alcuni passanti, allarmati dalle urla, hanno chiamato le autorità. La polizia e i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per Giacomo non c’è stato nulla da fare. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove è deceduto durante la notte a causa delle ferite ricevute. Il presunto aggressore è stato arrestato e ora affronta accuse di omicidio.

Giacomo Gobbato, originario di Jesolo, era conosciuto per la sua professione di tatuatore e per la sua passione per la street art e la musica come membro del gruppo 06AM. L’evento ha scosso non solo la sua comunità, ma ha anche suscitato una forte reazione da parte del Centro Sociale Rivolta di Marghera, di cui i due ragazzi facevano parte. In un messaggio pubblicato su Facebook, il centro ha espresso il suo dolore per la perdita e ha condannato le strumentalizzazioni che possono nascere da un tale tragico fatto. Hanno voluto mettere in evidenza che Giacomo è una vittima di un’azione violenta da parte di un individuo, indipendentemente da origine o colore della pelle.

Il messaggio ha anche enfatizzato l’impegno di Giacomo per una società inclusiva e multiculturale, ribadendo che continuerà a vivere nel cuore delle persone che lo amavano. La comunità è stata invitata a non dimenticare il suo messaggio di lotta contro l’odio e la discriminazione.