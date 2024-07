aveva partecipato al famosissimo reality

Tragedia nel celebre programma Matrimonio a prima vista, perché è stato trovato morto uno dei protagonisti di una passata edizione del reality show. La trasmissione è un format ripreso dalle televisioni di tutto il mondo. Esperti e psicologi formano delle coppie di sposi che prima dicono sì e poi iniziano a conoscersi. Per decidere poi se rimanere insieme oppure no.

Matrimonio a prima vista è un reality show basato sul format danese Married at First Sight. Viene trasmesso da tempo in Italia, così come in Australia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America.

Ogni stagione prevede la partecipazione di sei concorrenti che non si conoscono. Gli esperti formano tre coppie che si conosceranno solo il giorno del loro matrimonio. Dopo essere diventati marito e moglie dovranno vivere insieme per conoscersi.

Il reality show è un esperimento sociale che va in onda anche in Nuova Zelanda. E l’uomo trovato senza vita aveva partecipato proprio all’edizione del 2017 in questo paese. A confermare la morte del 33enne sono stati altri tre concorrenti del programma, con cui era rimasto in contatto.

A perdere la vita è stato uno degli sposi della prima stagione di “Married At First Sight New Zealand”. Come riportato dai media locali e confermato del padre, al momento del decesso si trovava presso il carcere di Mt Eden Corrections Facility ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Chi era Andrew Jury di Matrimonio a prima vista, morto a soli 33 anni

Andrew Jury doveva comparire in tribunale. Lo avevano accusato di “aggressione, danneggiamento intenzionale e possesso di un’arma offensiva”. Non si conosce ancora la causa del decesso, ma il padre si era detto preoccupato della sua salute mentale.

Andrew Jury aveva partecipato a Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda nel 2017. Gli ex compagni Brett e Angel Renall e Benjamin Blackwell hanno voluto scrivere un post commosso sulla sua scomparsa. Il 33enne all’epoca era stato abbinato a Vicky Gleeson-Stokes. I due, però, alla fine avevano divorziato. Condoglianze sono arrivate anche dalla Warner Bros. Discovery che produce lo show.

