aveva 20 pallini conficcati nel corpo

Un gatto si è trovato in serio pericolo di vita quando è stato trovato con 20 pallini conficcati nel corpo, il veterinario prova il tutto per tutto.

Una vicenda drammatica con protagonista un gatto ha avuto luogo nella giornata di lunedì 17 ottobre 2022 a Vittorio Veneto (TV). Il felino è stato trovato in condizioni al limite dell’immaginabile, infatti il suo corpicino contava bene 20 pallini al suo interno. Il piccolo ha rischiato seriamente di perdere la vita ma per fortuna è stato trovato in tempo e portato presso lo studio veterinario Sant’Andrea.

Trovato con 20 pallini al suo interno: gatto in condizioni critiche

Il veterinario che si è preso cura del gatto è Massimiliano Mele, il quale lo ha operato ed è riuscito a togliere tutti e venti i pallini incastrati in tutto il corpo. Le zone critiche, maggiormente colpite, erano la testa e le spalle. Un lavoro eseguito in maniera precisa in modo che il micio potesse avere un’altra possibilità di vita.

Nonostante il veterinario sia riuscito ad estrapolare tutti e venti i corpi estranei, non è riuscito a salvare uno dei suoi occhi, talmente tanto danneggiato che ha dovuto rimuoverlo per la sua sicurezza. “Si tratta dell’ennesima vicenda. Molto probabilmente lo hanno colpito da vicino e in più non casualmente, da come sono le ferite. Non è stato un colpo casuale esploso da un cacciatore. Il proprietario del gattino ha intenzione di sporgere denuncia”, ha raccontato il dottor Massimiliano Miele. Il nome del gattino è Polpetta ed era sparito da casa sua nella giornata di giovedì scorso.

Polpetta è un gattino di appena due anni e mezzo e il suo proprietario era in allerta già dalla settimana scorsa quando non è più tornato a casa. Il proprietario lo ha trovato domenica, inerme e pieno di larve di mosca e subito lo ha portato dal veterinario dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Secondo il veterinario del centro, l’intervento è riuscito ma non si esclude la possibilità di problemi neurologici dovuti alle lesioni causate dai pallini. Ha una lunga strada davanti a sé e ora non è più un pericolo di vita