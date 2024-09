Avetrana: L’Omicidio di Sarah Scazzi – La Serie su Disney+ tra Realtà e Finzione

È stata rilasciata la trailer ufficiale di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, la nuova serie originale Disney+ che affronta l’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010 ad Avetrana, un comune pugliese in provincia di Taranto. Il caso, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portò alla condanna di Sabrina Misseri e Cosima Serrano nel 2017. La serie si snoda in quattro episodi di un’ora ciascuno, e si propone di esplorare il punto di vista di vari protagonisti, inclusi Sarah, Sabrina, Michele e Cosima, rappresentando uno dei più seguiti casi di cronaca nera nella storia italiana.

Il racconto è ispirato al libro “Sarah la ragazza di Avetrana” di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni e sarà presentato in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, con disponibilità in streaming a partire dal 25 ottobre. Il trailer è accompagnato dalla canzone “La Banalità del Male”, scritta e interpretata da Marracash.

Il cast della serie include Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi, Vanessa Scalera come Cosima Misseri, Paolo De Vita nei panni di Michele Misseri e Giulia Perulli nel ruolo di Sabrina Misseri. Inoltre, nel cast compariranno anche Imma Villa, che interpreta Concetta Serrano, oltre a Anna Ferzetti e Giancarlo Commare, nei ruoli di supporto. La regia è affidata a Pippo Mezzapesa, che ha collaborato alla sceneggiatura con Antonella W. Gaeta e Davide Serino.

La vicenda di Sarah Scazzi è caratterizzata da un inizio drammatico: il 26 agosto 2010, la ventenne scomparve ad Avetrana. Dopo settimane di ricerche infruttuose, il 6 ottobre, durante un’intervista televisiva, Michele Misseri, zio di Sarah, confessò di averla uccisa, rivelando anche il luogo in cui aveva nascosto il corpo. Tuttavia, le sue dichiarazioni divennero confuse e contraddittorie, spostando la responsabilità su Sabrina, sua figlia, e Cosima. Alla fine, nel 2017, i due furono condannati all’ergastolo per il delitto, mentre Michele fu condannato per occultamento di cadavere, un caso che generò un enorme clamore mediatico, che la serie cerca di riportare alla luce con una narrazione coinvolgente e approfondita.