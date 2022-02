Sebbene durante l’edizione del Festival di Sanremo, conclusa da circa una settimana e condotta magistralmente da Amadeus, siano apparsi solo la sua compagna Giovanna e il loro figlio Josè, in realtà nella platea era presente anche l’altra figlia del presentatore. Lei si chiama Alice Sebastiani, ha 25 anni, è bellissima ed ha una grande passione: la moda. Oggi andremo a conoscerla meglio.

Credit: lil_alyyy – Instagram

Precisamente una settimana fa stava per andare in onda la finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Una delle edizioni più seguite e apprezzate degli ultimi anni.

Merito senza dubbio della musica, che come sempre l’ha fatta da padrona indiscussa. Mahmood e Blanco, vincitori, ma anche Elisa, Emma Marrone, Gianni Morandi, Achille Lauro e tutti gli altri, hanno presentato dei brani straordinari che comandano ancora oggi le classifiche.

Merito anche dei numerosi ospiti e delle splendide co conduttrici che il direttore artistico ha invitato sul palco dell’Ariston. Da Sabrina Ferilli, a Drusilla Foer, passando per Fiorello, Matteo Berrettini, Lino Guanciale, Marco Mengoni e tanti altri.

Ma il merito di questo strepitoso successo, per il terzo anno consecutivo, èstato in gran parte del Direttore Artistico della kermesse: Amadeus. Già, perché grazie a lui, almeno per una settimana, il popolo italiano è come se fosse riuscito a dimenticare per un po’ i dolori e le difficoltà che questi ultimi due anni hanno portato a tutti.

E al suo fianco, oltre ad un team di professionisti eccellenti, c’è sempre stata la sua bellissima famiglia. In primis la sua compagna Giovanna Civitillo e il loro figlio José Alberto. Ma un ruolo fondamentale nella vita del presentatore, ce l’ha senza dubbio anche l’altra sua figlia, Alice.

Chi è Alice Sebastiani

Credit: lil_alyyy – Instagram

Alice Sebastiani è nata 25 anni fa dal matrimonio, ormai terminato, di Amadeus con Marisa Di Martino. Ha un rapporto eccezionale con il papà, anche se non ha mai voluto sfruttare il suo nome per emergere nel campo che più le piace: la moda.

Sul suo account Instagram conta poco più di 6mila follower, è laureata in Fashion Business all’università Marangoni di Milano e non si risparmia mai di mostrare il suo look estremamente glamour sui suoi canali social.

Collane e orecchini appariscenti, tendenze rock e abiti quasi completamente total black la fanno da padroni nelle tante foto che la giovane influencer ha pubblicato sul suo profilo.

Credit: lil_alyyy – Instagram

Insomma, un carattere apparentemente deciso che, se misto ad un carisma simile a quello del papà, certamente la porteranno lontana e a realizzare i suoi sogni.