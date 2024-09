AVENTURA in Concerto a Milano: Scaletta e Biglietti

Questa sera, sabato 28 settembre, l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano ospiterà l’attesissimo concerto del leggendario gruppo Aventura, che si esibirà nella sua unica data italiana del tour “Cerrando Ciclos”. Dopo diciassette anni di assenza dalla scena musicale, gli Aventura tornano a far sognare i fan con la loro coinvolgente bachata, promettendo una serata memorabile.

Originari del Bronx, New York, gli Aventura sono considerati tra i gruppi più iconici e influenti della musica latinoamericana dell’ultimo decennio. Il quartetto, composto da Romeo Santos, Henry Santos, Lenny Santos e Max Santos, ha rivoluzionato il genere bachata, mescolando il tradizionale ritmo dominicano con elementi di pop, R&B e hip-hop. Il loro viaggio musicale è iniziato nei primi anni 2000 con l’album di debutto “Generation Next”. Tuttavia, il secondo album “We Broke the Rules” del 2002 ha dato loro una fama internazionale grazie al successo del brano “Obsesión”, che ha scalato le classifiche globali.

Da quel momento, Aventura ha continuato a dominare le classifiche musicali con una serie di successi indimenticabili, come “La Boda”, “Un Beso”, “Los Infieles” e “El Perdedor”. La loro musica, caratterizzata da testi romantici e melodie coinvolgenti, ha toccato il cuore di molti fan, consolidando la loro posizione come una delle band più amate della musica latina contemporanea.

Aventura ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e reinvenzione nel corso degli anni, espandendo i confini della bachata e sperimentando nuove direzioni sonore. Questa versatilità ha assicurato loro una presenza costante in radio, concerti e playlist a livello mondiale.

Per quanto riguarda la scaletta del concerto, si prevede che includa brani come “Por un segundo”, “Mi Niña Cambió”, “Los Infieles”, “El Perdedor” e molti altri successi che hanno reso il gruppo straordinario.

I biglietti per l’evento sono ancora disponibili. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, si può visitare il sito ufficiale di Aventura o il loro profilo Instagram. Non perdere l’opportunità di assistere a questa storica esibizione a Milano!