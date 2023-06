Dal marchio

A proposito di Avenco

Mattinata ideale per i sognatori

Avenco è costruito da sognatori per sognatori.

In qualità di membro dell’ISPA, ci impegniamo a fornire ai sogni un ambiente di sonno sano e sicuro.

La nostra missione è permetterti di dormire bene e alzarti con stile!

Ulteriori sui materassi

Dormi bene, la mattina è meglio

Avenco ha cercato di produrre comodi materassi che forniscano un sonno ristoratore.

Il materasso a molle offre più sostegno e un senso di sicurezza, offrendo più spazio di gioco per tutta la famiglia.

【Materiale in spugna di carbone di bambù】l’uso della spugna di carbone di bambù come materiale ha la funzione di rimozione degli odori e deodorazione, che può assorbire efficacemente il sudore che produciamo durante il sonno e raggiungere la secchezza.

【Spugna ad Alta Elasticità】 Il materasso a molle adotta una spugna ad alta elasticità sotto il tessuto a maglia per aumentare il comfort del corpo e avere abbastanza elasticità per sdraiarsi. Uno strato di schiuma altamente elastica viene utilizzato sulla parte superiore della bobina in modo che il corpo non prema con forza contro la bobina. Inoltre, il gel memory foam non si deforma facilmente e può tornare rapidamente alla sua forma originale anche se viene premuto a lungo.

【Design con Bordi Sigillati】il materasso Avenco H1 è completamente sigillato con schiuma per evitare che si deformi. Le bobine sono avvolte in tessuto non tessuto per evitare che si ostruiscano a vicenda e ridurre il rumore. Se due persone utilizzano il materasso insieme, il ritmo del sonno non viene disturbato. Le bobine sono inoltre trattate termicamente per renderle più stabili e antiruggine.

【Materasso in una Scatola】 questi lussuosi materassi in una scatola sono compressi per una facile consegna e installazione, basta rilasciare e attendere 48-72 ore per aprirsi completamente. Sono protetti dal test del sonno di 100 notti di Avenco e 10 anni di supporto.

157,09 €