Dal marchio

A proposito di Avenco

Mattinata ideale per i sognatori

Avenco è costruito da sognatori per sognatori.

In qualità di membro dell’ISPA, ci impegniamo a fornire ai sogni un ambiente di sonno sano e sicuro.

La nostra missione è permetterti di dormire bene e alzarti con stile!

Ulteriori sui materassi

Ulteriori sui materassi

Dormi bene, la mattina è meglio

Avenco ha cercato di produrre comodi materassi che forniscano un sonno ristoratore.

Il materasso a molle offre più sostegno e un senso di sicurezza, offrendo più spazio di gioco per tutta la famiglia.

Elevata Resilienza : utilizzo del lattice, che offre ai clienti una sensazione morbida I materassi matrimoniali rispondono molto rapidamente al tuo corpo e si adattano alle parti del tuo corpo, offrendo comfort e sostegno per dormire bene la notte

Doppio Assorbimento di Umidità : Con schiuma di memoria al fibra di bambù integrata, offrire un ottimo assorbimento dell’umidità e regolazione della temperatura, il materassi in schiuma fredda Avenco crea un sonno rinfrescante per voi Tessuto lavorato a maglia Tencel con texture squisita, delicato sulla pelle e traspirante, può assorbire il sudore corporeo mentre dormono per una notte fresca

Materasso Molle Insacchettate: Ogni bobina supporta e regola la distribuzione della gravità delle diverse posizioni di riposo, fornendo un supporto perfettamente bilanciato per il corpo, anti-interferenza e sonno indipendente

Materasso in Scatola : Questi Materassi a molle sono compressi per una comoda consegna e installazione, basta lasciarli cadere e attendere 48-72 ore affinché si espandano completamente