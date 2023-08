Avenco Materasso Matrimoniale 140×200 h2, Altezza 24cm, Materasso a Molle Insacchettate, Materassi in Schiuma di Fibra di Bamboo Ibrido, Tessuto a Maglia Delicato Sulla Pelle

Dal marchio

A proposito di Avenco

Mattinata ideale per i sognatori

Avenco è costruito da sognatori per sognatori.

In qualità di membro dell’ISPA, ci impegniamo a fornire ai sogni un ambiente di sonno sano e sicuro.

La nostra missione è permetterti di dormire bene e alzarti con stile!

Ulteriori sui materassi

Dormi bene, la mattina è meglio

Avenco ha cercato di produrre comodi materassi che forniscano un sonno ristoratore.

Il materasso a molle offre più sostegno e un senso di sicurezza, offrendo più spazio di gioco per tutta la famiglia.

Traspirante e Confortevole: Questo materasso a molle insacchettate è realizzato in tessuto a maglia ad alta densità con trama fine, delicato sulla pelle, sensazione di peluche, traspirante e confortevole, mantenendo il tuo corpo comodo e asciutto durante il sonno; ciò significa che non sarai disturbato dal sudore quando dormi su un materasso Avenco in una notte bagnata

Infuso di Fibra di Bamboo: Il memory foam infuso con Fibra di Bamboo aiuta a eliminare gli odori, regolare la temperatura e assorbire l’umidità, mantenendo il letto fresco e asciutto; struttura in spugna multistrato, elevata circolazione dell’aria, assorbimento del calore, offrendo una ottima esperienza di sonno.

Goditi un Sonno Riposante: Il materasso Avenco limita il rimbalzo e assorbe i disturbi del movimento tra i partner attraverso molle avvolte singolarmente, il che significa che non sarai disturbato quando il tuo partner si gira o si alza; con il materasso Avenco Twin avrai una notte di sonno riposante e tranquilla

Tutte le schiume sono certificate da CertiPUR-US come prive di sostanze nocive; il materasso doppio nella scatola è ben confezionato in modo che anche una sola persona possa trasportarlo facilmente nella tua camera da letto; basta rilasciarlo e attendere 48-72 ore affinché si dispieghi completamente

249,99 €