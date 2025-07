Avellino Lazio in Diretta: Info e Formazioni Test Estivo

Nell’ambito delle preparazioni estive, Avellino e Lazio si affronteranno in un importante match amichevole. Questo incontro avrà luogo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e fa parte della terza edizione del ‘Memorial Sandro Criscitiello’.

Dopo la sfida contro la formazione Primavera, la Lazio di Maurizio Sarri scende nuovamente in campo per testare la sua formazione in vista della prossima stagione. L’Avellino, reduce dall’ultima stagione in Serie C, si prepara per il campionato di Serie B.

In questo periodo di intensa preparazione, Sarri cerca di raccogliere indicazioni utili dai propri giocatori, in particolare dopo aver condotto diverse esercitazioni tattiche. La partita rappresenta un’opportunità importante per affinare i meccanismi di gioco e valutare le capacità dei diversi elementi della rosa.

Per quanto riguarda la visione dell’incontro, gli appassionati potranno seguirlo in diretta sia in televisione che in streaming, per non perdersi neanche un attimo di questa sfida che accende l’estate calcistica.