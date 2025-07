Avellino-Lazio: commenti e analisi dell’amichevole intensa

Nell’ambito di un’amichevole di preparazione, Avellino e Lazio si sono affrontate al Benito Stirpe, con il match che ha suscitato grande interesse tra i tifosi. La partita, che ha visto la Lazio prevalere grazie a un gol di Guendouzi nei minuti di recupero, ha messo in luce le ambizioni delle due squadre.

L’allenatore dell’Avellino, Raffaele Biancolino, ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, nonostante il gol subito in seguito a un errore. Ha sottolineato l’importanza del lavoro per colmare il divario con le squadre di Serie A, dichiarando che l’obiettivo primario rimane la salvezza. Biancolino ha anche chiarito la gestione di Roberto Insigne, ribadendo che non ci sono stati problemi durante il match.

Palmiero, centrocampista dell’Avellino e eletto migliore in campo, ha commentato l’ottima prestazione difensiva della sua squadra e ha avuto parole di orgoglio, pur rammaricandosi per il risultato finale. Ha sottolineato che l’attenzione e la concentrazione saranno fondamentali per una stagione di successo.

La Lazio, guidata da Sarri, ha iniziato bene, ma un gol di Castellanos è stato annullato per una presunta irregolarità. La squadra ha continuato a cercare il vantaggio e, dopo diverse opportunità, ha trovato la rete del successo con Guendouzi che ha trasformato un rigore nel finale della partita.

Nonostante la sconfitta, l’Avellino ha dimostrato di avere un buon potenziale, mentre la Lazio ha confermato le sue ambizioni per la stagione in corso, anche alla luce dei numerosi nuovi innesti.