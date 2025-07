Avellino in crisi: Nargi chiama le opposizioni al dialogo

La situazione politica ad Avellino si fa sempre più delicata, a pochi giorni dalla conferenza dei capigruppo che definirà le date per il consiglio comunale. Questa riunione è cruciale per tentare nuovamente di approvare il bilancio 2024, già respinto in precedenza.

Il vicesindaco Alberto Bilotta ha sottolineato l’importanza dell’appello della sindaca Nargi, invitando ad un governo di salute pubblica per il bene della città. Bilotta ha definito irresponsabile l’idea di un eventuale commissariamento dell’amministrazione, evidenziando la necessità di superare i personalismi e lavorare insieme per il bene comune. Al contempo, i gruppi festiani “Davvero” e “Viva la libertà”, ex alleati, hanno preso una posizione contraria in consiglio comunale, chiudendo a possibili interlocuzioni.

Le tensioni si riaccendono anche all’interno del Partito Democratico, dove il consigliere Nicola Giordano ha risposto alle critiche ricevute riguardo alla presidenza della commissione bilancio, accusando i suoi avversari di motivazioni politiche strumentali. Ha rivendicato il suo ruolo contrariamente alle pretese di Santoro, il capogruppo di “Per Avellino”, accusando quest’ultimo di ambiguità nelle sue scelte politiche.

Mentre la sindaca Nargi cerca di raccogliere consensi, all’interno del PD permane una spaccatura. L’area guidata da Antonio Gengaro si oppone apertamente a un accordo con Nargi, contrastando la posizione del segretario provinciale Nello Pizza, che ha convocato i candidati per pianificare le prossime mosse. La decisione finale sul bilancio è attesa per il 16 luglio, giorno in cui i consiglieri comunali dovranno decidere se sostenere o meno l’amministrazione.