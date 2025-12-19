Avatar 3 non convince

La saga di Avatar prosegue con il suo terzo capitolo, intitolato Avatar 3: Fuoco e cenere, che sembra essere identico al secondo capitolo. La storia è stata scritta da una mezza dozzina di persone, compreso James Cameron, ma l’arco narrativo e gli scontri generazionali sono ricalcati su Avatar 2: Le vie dell’acqua. Il franchise più remunerativo della storia del cinema non ha mai sorpreso il pubblico, che l’ha seguito passivamente.

La tecnologia 3D, introdotta da Cameron con il primo Avatar, è diventata un fastidioso orpello e non più una risorsa innovativa. Le sale cinematografiche hanno fatto a gara per scansare la visione in 3D già dal secondo capitolo della saga. La produzione di Avatar si appoggia su un’idea tecnico-stilistica oramai fuori mercato e non richiesta dal pubblico.

La struttura di Avatar 3 è da telefilm, con un primo scontro buoni-cattivi, un secondo scontro e uno scontro finale, dilatati all’inverosimile con vagonate di sottotrame. I dialoghi sono goffi e superficiali, e i personaggi non hanno una psicologia o un viso definito. I prodromi di questo deragliamento c’erano già in Avatar 2, dove ogni personaggio della famiglia Sully aveva due o tre doppioni che ripetevano le stesse azioni senza variare di sostanza e appeal.

In Avatar 3 entra in scena il clan dei Mangkwan, capitanato dalla tsahik Varang, che attenta alla vita dei Sully e di Spider, alleandosi con il colonnello Quaritch e i marines per sterminare i Na’vi. La storia sembra identica a quella di Avatar 2. L’ultimo blocco del film, l’ora dello scontro finale, ha la sua energia e fusione con l’empatica difesa ecologica degli esseri viventi incontaminati, ma non c’è mai una variazione nei schemi fissi.

Per questo, Avatar 3 sembra il vagone fantasma dell’intero franchise, qualcosa di fatto finire sul binario morto della ripetitività per tirare avanti la serie in attesa di un reboot. Si racconta che Avatar 4 sarà un flashback temporale per rimescolare un po’ le carte, ma il rischio è che i Na’vi finiscano definitivamente inabissati nel porto delle nebbie del defunto 3D.