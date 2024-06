Avanti Un Altro: via un volto storico, arriva una famosa ex gieffina

Nei mesi scorsi sono circolati diversi rumor sul futuro professionale di Paolo Bonolis, qualcuno ha ipotizzato un trasloco in Rai e la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, ma il conduttore in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che per il momento resterà a Mediaset, anche per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi: “Non me ne vado, resto a Mediaset.Anche perché ho promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un Altro e sono una persona di parola e quindi lo farò“.

Dal prossimo settembre infatti verranno registrate oltre cento puntate del fortunato game show, che andranno in onda da gennaio 2025 e copriranno più di tre mesi di programmazione. Per la nuova edizione del programma ci saranno diverse novità, Tv Blog infatti ha fatto sapere che lo storico regista della trasmissione, Stefano Vicario, non ci sarà, perché andrà a lavorare sul Nove con Amadeus (forse a La Corrida). Inoltre pare che una nota ex gieffina e naufraga sia in trattativa per entrare nel minimondo. Secondo Blogo Flavia Vento potrebbe far parte del salottino di Avanti Un Altro con un ruolo speciale, perché dovrebbe porre ai concorrenti delle domande sul paranormale e i misteri dell’universo (in effetti sarebbe perfetta).

Avanti Un Altro, arriva Flavia ed esce Claudia.

“Il game di Canale 5 punterà pertanto su un altro nome, ancora da ufficializzare, a cui si aggiungerà anche qualche ritocco sul fronte del cast. In tal senso, è in corso in queste settimane una trattativa con Flavia Vento, che entrerebbe nel ‘salottino’ col compito di porgere domande ai concorrenti sui misteri dell’universo. Tra le assenze, invece, spiccherà quella di Claudia Ruggeri (Miss Claudia), che fa parte della squadra fin dall’esordio della trasmissione. Per lei si tratterà di uno stop tanto obbligato quanto piacevole, visto che è in dolce attesa. A sostituirla ci saranno alcune miss che dovrebbero ruotare”.