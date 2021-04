Con la chiusura di stagione di Live Non è la d’Urso c’è chi ha parlato di ‘bonifica dall’hard trash per Mediaset’, ma ieri sera su Canale 5 ad Avanti Un Altro è andato in onda qualcosa che va anche oltre il camp più estremo.

Alla corte di Paolo Bonolis si è presentato Esposito Aniello, un 31enne campano, che durante la sua presentazione ha detto di fare la drag queen e il “ric*****e” per hobby.

“A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Faccio la trans il ric****ne! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri”.

Le assurdità vomitate dal concorrente hanno scatenato le grasse risate del pubblico e il conduttore ha detto: “Ah, lei fa il ric*hione?“.

Esposito ha rincarato la dose: “Sì, faccio il ric***one per hobby, perché mi piace tanto. Però non faccio solo il ric***one, gioco anche a pallone. Certo, faccio l’ala morta anche. L’importante è che mi diverto, perché nella vita bisogna divertirsi“.

Nessuno mette in dubbio Paolo e la sua vicinanza alla comunità LGBT (recentemente si è detto a favore delle adozioni per le coppie gay), ma questo siparietto disgustoso non doveva andare in onda. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se tutto questo fosse accaduto nei santuari di un’altra conduttrice.

Avanti Un Altro: il video del siparietto disgustoso.

#avantiunaltro Il concorrente, non solo dice di fare il ric**ione per far divertire, come se i gay fossero dei fenomeni da baraccone, ma ci tiene anche a precisare che fa pure “cose virili”, tra cui giocare a pallone, non sia mai fraintendere eh! pic.twitter.com/LnURBEELBc — Viperissima Trash (@Viperissima_) April 3, 2021

Premetto che amo Paolo Bonolis Premetto che amo follemente Avanti un altro Questa scena, in cui viene detto “FACCIO IL RI**HIONE PER HOBBY” ormai andata in onda, sarebbe stata quantomeno da censurare. Che vergogna.#avantiunaltro pic.twitter.com/RnxNbLSIMt — BagnoTrash (@bagnotrash) April 3, 2021

Ma a Mediaset si rendono conto di cosa mandano in onda? #Avantiunaltro pic.twitter.com/r1ITJM4Ujk — 💛 (@e_ma_nue_le) April 3, 2021

