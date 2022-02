Avanti Un Altro Pure Di Sera sarebbe dovuto essere la risposta alla chiusura anzitempo di Live Non è la d’Urso, ma alla fine pure il quiz di Paolo Bonolis è stato costretto a chiudere prima del previsto. Precisamente a metà, dato che sono state prodotte e mandate in onda solo quattro delle otto puntate previste.

Il quiz, che in salsa vip serale sarebbe dovuto andare avanti fino a inizio marzo, chiuderà già questa settimana quando al suo posto andrà in onda – sulla scia della popolarità ritrovata al Festival di Sanremo – il film di Checco Zalone, Cado Dalle Nubi.

Perché Avanti Un Altro Pure Di Sera viene sospeso da Mediaset? Come scritto su TvBlog:

“Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica Geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) addirittura al 25%”.