Ieri sera Paolo Bonolis sul finale di Avanti Un Altro Pure di Sera si è avvicinato al concorrente che non ha fatto in tempo ha partecipare per presentarlo: “Lei purtroppo non ce l’ha fatta a giocare. Fa parte della categoria ‘concorsi’ perché fa delle cose strane“.

Il signor Luigi ha spiegato al conduttore il bislacco concorso a cui ha partecipato: “Vero, ho fatto delle gare insieme a mio moglie che sono molto particolari. In Germania è il trasporto della moglie. Devi trasportare la donna e poi chi vince ha l’equivalente del peso della moglie in birra. Praticamente prendo in braccio mia moglie e faccio 70 metri, se vuoi ti faccio vedere“.

Bonolis gli ha chiesto una dimostrazione ed ha proposto di fare questa corsa con la valletta della puntata. Dopo pochi metri però il concorrente e la donna sono caduti a terra. La valletta si è fatta male ed è apparsa subito dolorante.

Paolo è intervenuto immediatamente per sincerarsi delle condizioni della donna:”Perché l’ha lanciata? Signora si è fatta male? La spalla… aspettate un attimo, chiudo la trasmissione e veniamo da lei. Però questo dovrebbe fare più ascolti?!”

Paolo Bonolis rassicura sulle condizioni della valletta.

“L’incidente di prima non ha portato a nulla di grave. La signora Adriana è in buone condizioni. Soprattutto si è schiuso un nuovo orizzonte. Non fa più la corsa della moglie, ma il lancio della medesima. Lui scaglia la signora, più lontano la tira e più birra beve. Sono delle specialità nuove ragazzi“.

Ovviamente questo lancio mio ha ricordato…

A me non ha fatto ridere la caduta della signora! E penso che si sia pure fatta parecchio male #avantiunaltropuredisera — Rosy Longhitano (@Rosy_bep) May 30, 2021

Avanti Un Altro Pure di Sera: il video della caduta della valletta.