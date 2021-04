Un paio di settimane fa ad Avanti un Altro si è presentato un concorrente campano (tale Aniello Esposito) che ha scatenato un putiferio in seguito alla sua presentazione, in cui si è auto-definito una “drag queen”, poi una “trans” ed infine un “ricchi*ne” per divertire gli altri.

“A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Faccio la trans il ric****ne! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri”.

Un siparietto trash sfociato nella più becera omofobia. Le assurdità dette dal concorrente hanno scatenato grasse risate fra il pubblico e il conduttore ha così incalzato: “Ah, lei fa il ric*hione?“; facendo rincarare la dose dal concorrente che ha a sua volta risposto: “Sì, faccio il ricchi*ne per hobby, perché mi piace tanto. Però non faccio solo il ricchi*ne, gioco anche a pallone. Certo, faccio l’ala morta anche. L’importante è che mi diverto, perché nella vita bisogna divertirsi“.

#avantiunaltro Il concorrente, non solo dice di fare il ric**ione per far divertire, come se i gay fossero dei fenomeni da baraccone, ma ci tiene anche a precisare che fa pure “cose virili”, tra cui giocare a pallone, non sia mai fraintendere eh! pic.twitter.com/LnURBEELBc — Viperissima Trash (@Viperissima_) April 3, 2021

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, replica alle polemiche

Intervistata da SuperGuidaTv, Sonia Bruganelli ha così risposto alle polemiche:

“Si è autodefinito lui così e non capisco perché gli altri si siano fatti dei problemi. Io seguo su Instagram il profilo di una signora che ha una figlia, Elena, affetta da una patologia rarissima. Lei sta cercando di accendere i riflettori sulla situazione di sua figlia facendo conoscere la malattia di cui è affetta. Ieri mentre era in collegamento un ragazzo le ha espresso la sua stima definendola una donna con le palle. E’ successo il finimondo. Il ragazzo si è dovuto scusare e difendersi dalle accuse di maschilismo e a sua volta la mamma della ragazza si è detta dispiaciuta per il fatto che si fosse dovuto giustificare. Prima sapevo che c’erano tanti deficienti in giro ma ora ne conosciamo i nomi e cognomi. Le polemiche che vengono montate sul web durano un paio di giorni e poi finiscono lì. Chi vive determinate dinamiche non si mette a sindacare e chi punta il dito è perché non si è mai sporcato le mani”.

Una risposta che è un grosso MEH.