Avanguardia Pura registra il sold out per le date di Torino e Genova!Si aggiungono al tour nuovi appuntamenti in giro per l’Italia✨

Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla sono pronti a stupirci nel loro primo show teatrale!

🎫 Biglietti per le nuove date in vendita dalle 14 di venerdì 27 settembre 2024!

Scopri tutte le date su