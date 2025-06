Ava Phillippe: Talento in crescita e amore social con Dakota

Ava Phillippe, figlia delle celebrità Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, sta emergendo nel mondo dello spettacolo e sui social media. Nasce nel 1999 e ha un fratello minore, Deacon. Sebbene i genitori non siano più insieme, Ava condivide spesso sui social momenti con il suo fidanzato, il musicista Dakota Brubaker, con cui sembra avere affinità, specialmente in termini di umorismo.

Ava ha già partecipato a due serie televisive: Doctor Odissey e Ransom Canyon. Il suo profilo Instagram conta un milione di follower, mentre su TikTok ha oltre 124 mila seguaci. Recentemente ha condiviso un post romantico con Dakota, risalente a dicembre 2024, dove si scambiano un bacio sulle guance.

In un video su TikTok, ha risposto in modo divertente a un utente che ha paragonato la loro coppia a quella dei suoi genitori, mostrando espressioni ironiche. La colonna sonora del video è "Bitter Sweet Symphony" dei The Verve, canzone legata al film Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, in cui recitano anche Reese e Ryan.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cosmopolitan.com