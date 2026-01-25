AvA: musica italiana urbana

Il nuovo singolo di AvA, “Trattieni il respiro”, è ora disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Questo brano anticipa l’uscita dell’album “Fammi fallire”, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 gennaio.

“Trattieni il respiro” esplora i legami tossici, la dipendenza affettiva e la sensazione di apnea tipica dei rapporti disfunzionali. Il pezzo descrive una quotidianità densa di piccoli gesti e grandi tensioni, svestito di romanticismo o nostalgia. Il ritornello irrompe senza mediazioni, rappresenta l’istante in cui si smette di cercare spiegazioni e si ricorre all’unico linguaggio rimasto quando ogni altro tentativo è fallito.

Sotto il profilo sonoro, il singolo spazia tra urban pop ed elettronica, con una produzione essenziale. Le strofe appaiono trattenute e quasi sussurrate, mentre il ritornello esplode senza mai risultare pienamente liberatorio. La tensione permane, simile all’aria compressa nei polmoni, sorretta da una voce che non cerca l’effetto, ma resta coerente con il limite del racconto.

Con il nuovo album “Fammi Fallire”, AvA si conferma una voce fuori dal coro nel panorama urban ed alt-pop italiano. Il disco è un’indagine senza filtri sull’apnea emotiva, un’analisi cruda di quei legami ciclici che si consumano senza mai spezzarsi definitivamente. La scrittura di AvA abbandona le astrazioni per ancorarsi a una quotidianità fatta di dettagli minimi ma carichi di tensione. Il disco diventa così un manifesto di ribellione silenziosa che rivendica tre diritti fondamentali: la lentezza per ritrovarsi, la disperazione vissuta senza vergogna e il fallimento come tappa necessaria per la crescita personale.