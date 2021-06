La scorsa settimana sono andati in onda gli iHeart Radio Music Awards e molti nemmeno se ne sono accorti. Tra le poche cose interessanti della serata c’è stata la performance di Ariana Grande e The Weeknd. Ava Max però ha messo in ombra i due colleghi con quello che (non) ha detto sul red carpet dell’evento.

L’inviata di ET On line ha chiesto alla cantante se fosse emozionata di assistere al tributo a Elton John. La popstar ha risposto con una bella sviolinata: “Sono molto eccitata all’idea di vedere questo tributo. Voglio dire, chi non ama Elton? Non sto davvero nella pelle all’idea. Lui è una delle vere leggende. Sono onorata anche solo a stare nella stessa stanza in cui è lui“.

L’inviata (da vera vipera) ha chiesto all’artista quali fossero le sue canzoni preferite del baronetto, mandandola completamente nel pallone.

“Oddio, mmm, ok, [momento di silenzio]. Sai cosa? Tutte quante, penso davvero tutte! Davvero impossibile decidere”.

Direi che è evidente che ad Ava in quel momento non venisse in mente mezzo titolo di Elton (nemmeno le canzoni più inflazionate), ma la sua risposta va amata. Ho adorato lo sguardo di chi pensa di avercela fatta, quando ha detto: “You know what?!”

she hasn’t heard a single elton john song in her life… pic.twitter.com/7e6xcMOu2o — indy #mosthated (@avasthrone) May 28, 2021

Ava Max when someone asks her her favourite Elton John’s song pic.twitter.com/dfFlxvaZen — was careyspearss ミ☆ (@MDNASPEARSS) May 28, 2021

L’autoironia di Ava Max.

Ava però va amata, visto che su Tik Tik si è presa per il cu** da sola. Un suo amico le ha chiesto ‘qual è la tua canzone preferita di Ava Max‘ e lei ha risposto con l’ormai iconico: “Sai cosa? Tutte!”