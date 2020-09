Fin dal suo debutto nel pop che conta con Psycho, Ava Max è stata subito paragonata a Lady Gaga. La popstar con origini albanesi in una vecchia intervista ha parlato della Germanotta tirando in ballo anche l’Italia.

“Nessuno come Gaga. Lei è stata una delle più grandi, ma è ancora una delle più grandi dive pop della nostra epoca. Lei è in questo ambiente da molto a lungo e non delude mai. Gaga pensa fuori dagli schemi e questo è quello che fanno i migliori artisti. Lei è italiana e io sono albanese quindi siamo come delle vicine! “

In questi anni il paragone con la Germanotta non ha mai abbandonato Ava Max, che sul nuovo numero di Marie Claire ha lasciato intendere di non essere molto felice di questi continui raffronti con la collega.

“Se mi confrontano molto con lei? Sì. Le persone lo fanno spesso. Io amo Lady Gaga, ma è strano che la gente paragoni sempre e solo le donne. Non accade praticamente mai con gli uomini, ma solo con le artiste donne”.

Non credo sia una questione di sessismo, piuttosto direi che nell’universo pop solitamente i maschietti sono più noiosi, mentre le dive puntano molto di più ai look, dal trucco e parrucco allo stile diverso per ogni era discografica. Quindi è normale fare dei paragoni o trovare delle somiglianze.

“Eu amo a Lady Gaga, mas é estranho que eles sempre comparam mulheres. A comparação sempre aparece com as artistas, nunca com homens” – Ava Max sobre comparações com Lady Gaga em entrevista para a Marie Claire pic.twitter.com/8vHqvLL7m5 — RDT Lady Gaga ⚔️💓 (@RDTLadyGaga) September 8, 2020

Em entrevista para a Marie Claire, a cantora Ava Max foi pergunta sobre comparações com Lady Gaga: “Eu amo a Lady Gaga, mas é estranho que eles sempre comparam mulheres. A comparação sempre aparece com as artistas, nunca com homens”. pic.twitter.com/yX0tsWjeBN — Update Gaga Brasil (@updategagabr) September 8, 2020

“Eu amo a Lady Gaga, mas é estranho que eles sempre comparam mulheres. A comparação sempre aparece com as artistas, nunca com homens” Ava Max sobre comparações com Lady Gaga em entrevista para a Marie Claire . pic.twitter.com/qGsdTDACgD — ã (@jpaaulosn) September 9, 2020

Ava Max: il lyric video di OMG.