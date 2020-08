Ava Max si è fatta conoscere in tutto il mondo due anni fa con la hit Sweet But Psycho e in molti l’hanno accusata di aver copiato i look da Lady Gaga (a me pare più simile a Fiocco di Neve di X Factor). In realtà diversi anni fa Ava aveva un’immagine molto diversa da quella di adesso e lo sappiamo grazie ad un utente misterioso che ieri ha caricato sul sito Imgur decine di vecchie foto della Max.

Queste immagini sono state scattate tra il 2006 e il 2008, quando la popstar cercava di sfondare nel mondo della musica con il nome ‘Amanda Kay’ (il suo vero nome è Amanda Ava Koci).

Adesso però è scoppiato un caso sull’età della cantante. Molti fan infatti sostengono che Ava non sembri affatto una 12enne negli scatti finiti on line ieri (la Max è nata nel 1994, o almeno così dice) e che dimostri almeno 3/4 anni di più.

“Ma non ha 12 anni! Sono almeno 16 e forse anche di più, sta mentendo”.

“Adesso è chiaro che lei è nei suoi 30!”

“Il suo My Space è la cosa più 2006 che io abbia mai visto e lei in quelle foto ha almeno 16 anni”.

amanda kay // ava max pic.twitter.com/8pLscTjYX1 — breno (@avakocin) June 30, 2020

OMG AVA MAX LOOKS AMAZING IN 2006 😭😭😭 pic.twitter.com/79gn8rh38Q — folklore_inthezone (@BSslavetheice) August 12, 2020

Amanda Kay/Ava Max, la gallery delle foto del 2006.

Ma adesso ho io uno scoop CHOC, ecco Baby K nel 2005…