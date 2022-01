Ieri sera su Real Time è andata in onda la terza puntata di Drag Race Italia, quella del tributo a Raffaella Carrà e quindi quella dello scontro fra Enorma Jean ed Ava Hangar nel backstage.

Le puntate sono state registrate fra agosto e settembre e – nonostante siano passati quattro mesi – i rapporti fra loro sembrerebbero essere tutt’ora gelidi.

Commentando su Twitter la puntata, Enorma Jean ha scritto:

“Io a tutto questo dico NO. Dico solo NO. Sempre NO. L’ho sempre detto da piccolino , da adolescente, da giovane e ancora ora a 46 anni. A un gruppo di bulli io dico no. La mia voce che trema di umiliazione è la cosa più brutta. Io dico NO. NO. NO #DragRaceItalia”.

Tweet a cui Ava Hangar ha così risposto:

“Not Enorma Jean che tira ancora fuori con ESTREMA LEGGEREZZA E DOPO CHE LE COSE SONO SUCCESSE E GIÀ “VISTE IN TV” la parola bulli e/o riferimenti al bullismo. #potevaessereunabellaserata”.

A questo punto la discussione fra le due è degenerata e sono volate parole come calunnia.

“Sai cos’è brutto?” – ha risposto Enorma Jean – “Che una persona che parla di rappresentanza (!) come te si permetta di dirmi come IO mi sia sentito. Quella che ne aveva sette contro dalla prima puntata ero io, quindi scusami se ti dico ancora come mi sono sentita #potevaessereunabellapuntata”.

E ancora:

“Sai cosa?” – ha replicato Ava Hangar – “Sarebbe stato bello non continuare ad alimentare questa storia del bullismo unilaterale, sarebbe stato bello chiarirsi invece di cavalcare di nuovo l’onda e puntare il dito, aizzare gli animi e fare pensare alla gente che tu sei l’unica vittima”.

Immediata la risposta della milanese: “Io non alimento Ava. E lì difronte agli occhi di tutti. Ne avrei parlato volentieri. Ma non sono nella vostra chat“. “Non ci sei perché ne sei uscita” – ha replicato la sarda – “Ma domani da brave sciure ci prendiamo del vino e ne parliamo. Sempre disponibile al confronto“.

Ava Hangar ed Enorma Jean litigano: “Quello che succedeva dietro le quinte”

La discussione sembrava essere terminata, fino a quando Ava Hangar in risposta a “Da telespettatrice mi ha fatto male vedere tutte contro una persona“, ha scritto:

“Amour sono d’accordo. Ma io da concorrente ho vissuto davanti e dietro le telecamere e ho sempre avuto il tatto di tacere su quello che succedeva dietro le quinte. Let’s go”.

Enorma Jean a questo punto, dopo aver letto questo, ha parlato di calunnia.

“Si sì, Ava. Quando fai una bella diretta in cui dici cosa succedeva dietro senza insinuarlo. La calunnia è un venticello. Se sai qualcosa che io non so, fai come me. Tirale fuori”.