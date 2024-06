Ava è stato dentro la scuola di Amici in gran segreto, il racconto di Mida

Ava è uno dei beatmaker della nuova generazione che fa solo hit e l’ultima l’ha incisa la scorsa primavera…dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi! A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio Mida ospite in un podcast.

Dopo Tete, Moon e Vetri Neri, Ava è tornato in classifica con Bacio Di Giuda, un brano realizzato in collaborazione con Mida e VillaBanks. E, nonostante sia uscito su iTunes la scorsa settimana, è stato registrato mesi fa quando Mida era ancora dentro la scuola di Amici.

“Ava voleva fare un pezzo estivo, noi già ci conoscevamo e in quel periodo era uscito un articolo in cui lui parlava di me. E, in accordo con tutti, abbiamo deciso di farlo venire dentro Amici” – ha raccontato Mida – “Lui è proprio venuto dentro la scuola di Amici per fare il pezzo perché giustamente io non potevo uscire perché ero dentro il programma. Ad Amici lui è venuto con un’idea, voleva fare quella roba lì. Sono tre anni che lui ha una direzione artistica e mi piace questa cosa che non fa cose a caso. Ha una direzione molto dritta sia di comunicazione che di musica e questo mi piace molto. Quindi è venuto con l’idea e facciamo il pezzo. Io però ho cambiato la topline tre volte, il pezzo è cambiato in totale tre volte. Alla fine ho proprio detto lo tenemos hijo de put4. Io mi sono trovato benissimo, lui è umilissimo, un grande”.