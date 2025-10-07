12.6 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Spettacolo

Autunno sullo schermo: film imperdibili da vedere in streaming

Da StraNotizie
Autunno sullo schermo: film imperdibili da vedere in streaming

L’autunno è un momento ricco di novità cinematografiche da scoprire in streaming. Su Netflix, arriva l’attesissimo film drammatico Steve con Cillian Murphy nei panni di un preside in crisi, disponibile dal 3 ottobre. Il 10 ottobre è la volta del thriller psicologico La donna della cabina numero 10, con Keira Knightley e Guy Pearce. Il 24 ottobre, si segna il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow con A House of Dynamite, un thriller che esplora il tema dell’apocalisse nucleare e ha partecipato al concorso della Mostra del Cinema di Venezia. Il 29 ottobre, Edward Berger dirige Colin Farrell in La ballata di un piccolo giocatore, un thriller psicologico ispirato a un romanzo.

Su RaiPlay, dal 4 ottobre è disponibile Roma Blues, opera prima di Gianluca Manzetti, con protagonista Francesco Gheghi, che affronta temi di mistero e adolescenza. Il 3 ottobre, su Apple TV+, il pubblico potrà gustare l’action thriller The Lost Bus, diretto da Paul Greengrass e con Matthew McConaughey e America Ferrera, che racconta la storia vera di 22 bambini in fuga.

Prime Video inizia il mese con il thriller Play Dirty – Triplo gioco, con Mark Wahlberg nei panni di un ladro professionista. Il 29 ottobre, Tessa Thompson recita in Hedda, una rivisitazione del dramma di Ibsen.

Sky e Now presentano, il 6 ottobre, una nuova versione epica-action di Guglielmo Tell e, il 13, Ghostbusters – Minaccia Glaciale, con Paul Rudd e membri storici del cast.

Il 24 ottobre arriva Paternal Leave con Luca Marinelli, e pochi giorni dopo, il 27 ottobre, esce Eden di Ron Howard, con Jude Law e Vanessa Kirby. Infine, su Sky Arte e Now, il 24 ottobre andrà in onda il documentario My Mom Jayne, dove Mariska Hargitay esplora la vita della madre Jayne Mansfield. Buona visione!

Articolo precedente
Laboratorio Aperto a Forlì: innovazione e sostenibilità tecnologica
Articolo successivo
Giornata Mondiale Salute Mentale Milano: servizi gratuiti per donne
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.