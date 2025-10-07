Autunno sullo schermo: film imperdibili da vedere in streaming

L’autunno è un momento ricco di novità cinematografiche da scoprire in streaming. Su Netflix, arriva l’attesissimo film drammatico Steve con Cillian Murphy nei panni di un preside in crisi, disponibile dal 3 ottobre. Il 10 ottobre è la volta del thriller psicologico La donna della cabina numero 10, con Keira Knightley e Guy Pearce. Il 24 ottobre, si segna il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow con A House of Dynamite, un thriller che esplora il tema dell’apocalisse nucleare e ha partecipato al concorso della Mostra del Cinema di Venezia. Il 29 ottobre, Edward Berger dirige Colin Farrell in La ballata di un piccolo giocatore, un thriller psicologico ispirato a un romanzo.

Su RaiPlay, dal 4 ottobre è disponibile Roma Blues, opera prima di Gianluca Manzetti, con protagonista Francesco Gheghi, che affronta temi di mistero e adolescenza. Il 3 ottobre, su Apple TV+, il pubblico potrà gustare l’action thriller The Lost Bus, diretto da Paul Greengrass e con Matthew McConaughey e America Ferrera, che racconta la storia vera di 22 bambini in fuga.

Prime Video inizia il mese con il thriller Play Dirty – Triplo gioco, con Mark Wahlberg nei panni di un ladro professionista. Il 29 ottobre, Tessa Thompson recita in Hedda, una rivisitazione del dramma di Ibsen.

Sky e Now presentano, il 6 ottobre, una nuova versione epica-action di Guglielmo Tell e, il 13, Ghostbusters – Minaccia Glaciale, con Paul Rudd e membri storici del cast.

Il 24 ottobre arriva Paternal Leave con Luca Marinelli, e pochi giorni dopo, il 27 ottobre, esce Eden di Ron Howard, con Jude Law e Vanessa Kirby. Infine, su Sky Arte e Now, il 24 ottobre andrà in onda il documentario My Mom Jayne, dove Mariska Hargitay esplora la vita della madre Jayne Mansfield. Buona visione!