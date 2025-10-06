Autunno nel Lazio: feste e sapori tra tradizione e cultura

L’autunno nel Lazio porta con sé profumi autentici, feste popolari e la riscoperta delle tradizioni. La regione si prepara a un mese ricco di eventi gastronomici, tra cui tre manifestazioni da non perdere: la Festa della Patata di Filettino, la Sagra della Polenta di Monteflavio e la Sagra delle Castagne di Rocca di Papa.

La Festa della Patata di Filettino si terrà l’11 e il 12 ottobre, nel borgo più alto del Lazio. Durante queste giornate, i visitatori potranno gustare piatti tipici a base di patate, oltre a partecipare a mercatini locali e spettacoli folkloristici. La festa celebra la patata di montagna, eccellenza dell’Appennino laziale, protagonista di ricette come gnocchi, frittelle e zuppe rustiche.

Il 12 ottobre si svolgerà anche la Sagra della Polenta a Monteflavio, nel cuore dei Monti Lucretili. Questa sagra, molto attesa, attira centinaia di visitatori e offre polenta servita con sugo di spuntature e salsicce, accompagnata da vino locale, musica popolare e stand di prodotti artigianali. È un’opportunità per riscoprire i sapori genuini della tradizione sabina.

Infine, dal 17 al 19 ottobre, Rocca di Papa ospiterà la 45ª Sagra delle Castagne, uno degli eventi autunnali più amati dei Castelli Romani. Tre giorni di festa con stand enogastronomici, musica dal vivo, mercatini artigianali e il suggestivo Corteo Storico in costume. Per i più piccoli ci saranno giostre e uno spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medievale, rendendo l’evento ancora più speciale.