Autunno in Italia: come aiutare gli animali selvatici

Con l’arrivo dell’autunno, il paesaggio subisce cambiamenti significativi. Le ore di luce diminuiscono, le temperature calano e le risorse naturali diventano limitate. Questo periodo può rivelarsi difficile per molti animali selvatici, tra cui uccelli, insetti e piccoli mammiferi, che faticano a trovare cibo e rifugi adeguati per svernare.

Per contribuire alla biodiversità nei giardini e negli spazi verdi urbani, è possibile adottare alcuni accorgimenti semplici. Innanzitutto, è utile creare rifugi naturali lasciando aree “selvagge” non curate, dove possano accumularsi foglie, rami e ceppi. Questi spazi rappresentano nascondigli per ricci, insetti, anfibi e uccelli. Inoltre, si possono installare casette-nido e bug hotel, che offrano riparo a insetti e piccoli uccelli.

Con l’avvicinarsi della stagione fredda, la disponibilità di cibo diminuisce notevolmente. Gli uccelli possono beneficiare della presenza di arbusti come il sorbo e la rosa canina, che producono frutti nutrienti. Le mangiatoie possono essere riempite con semi di girasole, frutta secca o granaglie, mantenendo sempre pulite le strutture. Anche le piante che fioriscono in autunno sono preziose per gli insetti impollinatori, offrendo nettare quando le altre fioriture sono terminate.

Altrettanto importante è fornire luoghi sicuri per la nidificazione. Non tutti gli animali migrano, quindi pipistrelli e api solitarie possono trovare rifugio in strutture apposite o in fori nel legno. Infine, è fondamentale ridurre l’impatto delle attività umane: rinviare potature drastiche, non bruciare rami e limitare l’uso di pesticidi sono azioni che possono fare la differenza, contribuendo a un ambiente più sano e sostenibile.