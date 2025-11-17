Autunno in Italia: 7 gemme da scoprire lontano dalle folle

L’autunno è un momento ideale per esplorare luoghi meno conosciuti, lontani dalle affollate mete turistiche. Con temperature miti, paesaggi dai colori vivaci e un ritmo più rilassato, i borghi e le città di provincia offrono esperienze autentiche e tariffe più convenienti.

Recenti tendenze di viaggio rivelano che sempre più europei scelgono destinazioni meno affollate per sfuggire al turismo di massa. Ecco sette luoghi italiani da considerare per un weekend in autunno.

Brescia e Franciacorta: Questa città, a lungo trascurata, è ora apprezzata per il suo mix di antichità e un vivace panorama gastronomico. In autunno, i vigneti della Franciacorta si colorano di giallo e rosso, offrendo opportunità di degustazione e passeggiate tra castelli e borghi.

Gubbio e Umbria: Questo affascinante borgo medievale, ai piedi del Monte Ingino, offre tranquillità. I sentieri che portano all’Eremo di Sant’Ambrogio e al Parco del Monte Cucco sono perfetti per escursioni, con piatti tipici a base di funghi e tartufo da gustare nei ristoranti locali.

Macugnaga e Monte Rosa: In Piemonte, Macugnaga offre panorami mozzafiato con foliage, ghiacciai e borghi walser. Le passeggiate verso il Lago delle Fate sono accessibili e adatte per una giornata in natura.

Lago Fiastra e Lame Rosse: Situato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Lago Fiastra è circondato da boschi che si tingono di colori vivaci. I sentieri che portano alle Lame Rosse offrono percorsi suggestivi con paesaggi incantevoli.

Modica: In Sicilia, Modica è famosa per il cioccolato e l’architettura barocca. In autunno, la città è meno affollata e permette di esplorare tranquillamente le sue splendide chiese e spiagge.

Tropea e Capo Vaticano: Queste località calabresi, celebri d’estate, sono perfette in autunno per godere di un mare tiepido e un’atmosfera più rilassata, con possibilità di visitare borghi e sagre autunnali.

Panarea e le Eolie: Le isole Eolie, in particolare Panarea, offrono un’atmosfera incantevole in autunno, con clima mite e passeggiate tra panorami spettacolari.

