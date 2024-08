Autunno in bicicletta lungo le ciclovie da Oscar

A ritmo lento la natura si tinge di colori vivaci, i paesaggi si trasformano e regalano sensazioni uniche, le temperature si fanno meno infuocate, ideali per l’attività all’aria aperta: ecco l’autunno, stagione perfetta per salire in bicicletta e pedalare dolcemente alla scoperta dei territori più autentici nella nostra Penisola, ricchi di bellezze naturali e storiche ma anche di tradizioni culturali ed eno-gastronomiche, particolarmente vivaci negli ultimi mesi dell’anno.

Un’avventura “da oscar” sulle due ruote è assicurata a chi sceglie di pedalare – per un’escursione giornaliera o una vacanza di più giorni – su una delle ciclovie premiate lo scorso giugno all’edizione 2024 del Green Road Award, l’Oscar italiano del Cicloturismo che ogni anno va alle “vie verdi” delle Regioni che promuovono le due ruote e il turismo lento.

Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trentino, Sardegna, Campania e tutta la dorsale appenninica: sono molto diversi gli itinerari Oscar 2024 pronti ad accogliere, anche dopo l’estate, ciclisti, cicloturisti e camminatori alla ricerca di esperienze sempre nuove.

Nel comunicato stampa IN ALLEGATO trovate la descrizione dettaglia queste ciclovie “da oscar” e le loro particolarità, di cui diamo di seguito un breve estratto:

• Sulla Ciclovia Pedemontana in FRIULI VENEZIA GIULIA

Circondati dalle Dolomiti, tra siti Unesco, borghi autentici, vigne pregiate e presidi Slow Food

Un itinerario di 180 km che attraversa il Friuli Venezia Giulia da Salice a Gorizia (Capitale europea della Cultura 2025). Il tracciato, pressoché pianeggiante è adatto a tutti e segue la linea immaginaria che delimita l’arco alpino regionale attraverso un paesaggio prezioso, ricco di punti di interesse storico, artistico, enogastronomico.

La Ciclovia Pedemontana è perfetta anche per escursioni giornaliere.

INFO: Ciclovia Pedemontana Friuli Venezia Giulia

• Lungo la Ciclopedonale della Val di Neto in CALABRIA

A piedi o in bici tra i colori della macchia mediterranea, siti rupestri, acque limpide, birdwatching.

Corre per 38 km lungo l’antica mulattiera sull’argine dell’omonimo fiume la Ciclopedonale “Val di Neto”, inaugurata lo scorso marzo e pensata per famiglie con bambini e per tutti coloro che amano stare a contatto con la natura.

In un’area dell’antica Magna Grecia ricca dei profumi, dei sapori e dei colori della macchia mediterranea la green road inizia dall’antico sito termale di Bruciarello per raggiungere la foce sul Mar Jonio, attraversando il territorio di sei comuni del Marchesato crotonese: Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli.

INFO: Ciclopedonale della Val di Neto

• La Green Road dei Fiori nella provincia di TRENTO

La bellezza della Val Rendena e della Valle del Chiese

Percorso ciclopedonale che unisce in un unico itinerario la Val Rendena e la Valle del Chiese, 57 km da Carisolo fino alle sponde del Lago d’Idro. La Ciclovia della Val Rendena è un nastro disegnato in uno scenario alpino di grande suggestione, nel Parco Naturale Adamello-Brenta, che costeggia il fiume Sarca, mentre la Valle del Chiese è la terra delle sette Pievi: numerose le testimonianze artistiche lungo il percorso.

INFO: La Ciclovia dei Fiori

• Appennino Bike Tour

Tappa dopo tappa, la Ciclovia degli Appennini dalla Liguria alla Sicilia

Perfetto per una vacanza in bicicletta nella stagione autunnale, l’Appennino Bike tour è un percorso ciclabile che collega la dorsale appenninica dall’Italia – dalla Liguria alla Sicilia – con un itinerario di 3100 km su strade secondarie a basso traffico che unisce 300 piccoli comuni attraverso 14 regioni, 33 province e 56 aree protette tra parchi e riserve naturali.

Il progetto è suddiviso in 44 tappe con stazioni di assistenza, officine e ricarica per e-bike (c’è anche una app dedicata) e crea una via d’accesso ai tanti piccoli borghi dell’Appennino.

L’Appennino Bike Tour lascia ampio margine di scelta al cicloturista in merito a quale tratto esplorare in funzione alla disponibilità di giorni e agli interessi personali.

INFO: Appennino Bike Tour

• Il Cammino Minerario di Santa Barbara in SARDEGNA

Rovine post-industriali, paesaggi naturali di rara bellezza e tradizioni delle comunità locali.

Il periodo autunnale è certamente ideale per chi desidera andare in bicicletta in Sardegna. Il Cammino Minerario di Santa Barbara è un percorso ciclopedonale ad anello di oltre 600 km che parte e arriva a Iglesias. La Green Road ciclabile già pronta è di circa 360 km ed è composta da un fondo misto di asfalto, strade bianche, tratti di ferrovia dismessa attraverso le aree minerarie delle regioni storiche dell’Inglesiente, Sulcis e Arburese-Guspinese.

Nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna si pedala tra le rovine post-industriali dell’epoca mineraria attraversando paesaggi naturali – grotte, scogliere, dune e spiagge sconosciute al turismo di massa e spettacolari scorci montani, con laghi e foreste incontaminate, dove non è raro incontrare esemplari di fauna autoctona come il cervo sardo – e comunità locali dalle tradizioni forti e distinte, dove si gustano prodotti del territorio introvabili in altre zone del pianeta.

INFO: Il Cammino Minerario di Santa Barbara a piedi e in bici

• La Via Silente della CAMPANIA

Un itinerario 15 tappe nella riserva della biosfera patrimonio Unesco

La Via Silente è un itinerario di circa 600 km su strade asfaltate a bassa percorrenza nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei parchi nazionali più grandi d’Italia, che in autunno si tinge di incredibili colori arricchendosi con inebrianti profumi.

È un percorso ad anello in 15 tappe – con partenza e arrivo a Castelnuovo Cilento – che segue tratti costieri e si inoltra tra le montagne, valorizzando la bellezza e la ricchezza paesaggistica del Sud della Campania, riserva della biosfera e patrimonio dell’umanità dell’Unesco, dove regna, appunto, il silenzio.

INFO: La Via Silente