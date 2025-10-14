Autunno in Barbagia: eventi e tradizioni a Orgosolo

Nel weekend del 18 e 19 ottobre si svolgerà la famosa manifestazione Autunno in Barbagia ad Orgosolo, una delle più affollate dell’anno. Oltre a Orgosolo, anche Belvì e Sorgono accoglieranno visitatori e turisti in questa occasione.

Il programma di Orgosolo prevede numerosi eventi dedicati alla cucina, all’arte e alle tradizioni locali. Le “Cortes” apriranno le porte alle 10 di entrambi i giorni, ma ci saranno laboratori ed eventi che inizieranno già dalle 9, come la preparazione e la cottura del maialetto. I partecipanti potranno anche partecipare a escursioni per scoprire i volatili del Supramonte, laboratori di panificazione e vedere esposizioni dei costumi tradizionali del paese.

Saranno presenti vari stand dedicati alla lavorazione della seta, del mirto e alla produzione di formaggi. Non mancheranno eventi che celebrano i celebri murales di Orgosolo. Per facilitare l’accoglienza dei visitatori, sono stati predisposti dei punti d’arrivo all’ingresso del paese per dare informazioni su dove parcheggiare.

Per scaricare il programma completo di Autunno in Barbagia a Orgosolo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.