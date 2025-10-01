Autunno in Austria: scopri Tirolo e Carinzia tra vette e colori

L’autunno in montagna offre paesaggi incantevoli, con le cime alpine che iniziano a imbiancarsi e i boschi che si tingono di colori caldi. In Austria, tra Tirolo e Carinzia, questa stagione diventa un invito a esplorare la bellezza della natura e a godere di esperienze di benessere uniche.

L’associazione “Austria per l’Italia” presenta diverse strutture dove gli ospiti possono godere di un soggiorno all’insegna del relax e della scoperta.

In Tirolo, il Wellnessresidenz Schalber, un hotel cinque stelle a Serfaus-Fiss-Ladis, è un rifugio ideale per chi cerca tranquillità. La sua spa di 5.000 mq offre piscine panoramiche, saune e trattamenti di coppia. Dalla struttura partono sentieri per romantiche passeggiate o avventure tra arrampicata e canyoning.

In Carinzia, i Trattlers Hof-Chalets a Bad Kleinkirchheim offrono privacy e comfort. I chalet, dotati di sauna e vasca esterna riscaldata, permettono di immergersi nella bellezza dei monti Nockberge, con percorsi di trekking e relax alle terme locali.

L’hotel Die Post, sempre a Bad Kleinkirchheim, è un altro luogo da considerare, con un’ampia area benessere e opportunità per esplorare in bicicletta i sentieri panoramici. Fino a ottobre, propone un pacchetto autunnale che include colazione e accesso all’area benessere.

Infine, l’hotel Eggerhof, a Mallnitz, partner del Parco Nazionale degli Alti Tauri, offre ingressi gratuiti e attività per esplorare la natura circostante. Questa località è conosciuta per la qualità dell’aria e il clima salubre, rendendola un luogo ideale per una pausa rilassante.